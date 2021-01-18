"Задержание неприемлемо": мировые лидеры требуют от России освободить Навального

От российских властей потребовали немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января сразу же по прилету в Москву.





На задержание политика отреагировали политические лидеры разных стран и международные правозащитные организации.





В частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter назвал задержание Навального «неприемлемым» и призвал освободить его.





С совместным заявлением выступили министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Его опубликовал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич:





«Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения».





В заявлении отмечается, что Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций против России, если оппозиционера не отпустят в ближайшее время.





Призвал освободить Навального и наказать виновных в отравлении оппозиционера и советник избранного президента США Джо Байдена по вопросам госбезопасности Джейк Салливан





«Господина Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан», - написал он в Twitter.





Задержание Навального в Москве: что известно

17 января российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву.

Самолет с ним должен был сесть в аэропорту «Внуково», куда стянули силовиков и съехались его сторонники, но в итоге приземлился в «Шереметьево».

На паспортном контроле к Навальному с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора политик согласился, его задержали.

За несколько минут до задержания Навальный заявил, что прав и ничего не боится.







