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"Задержание неприемлемо": мировые лидеры требуют от России освободить Навального
Источник материала: Партизан
Алексей Навальный 17 января вернулся из Германии в России, его задержали в аэропорту "Шереметьево".
От российских властей потребовали немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января сразу же по прилету в Москву.
На задержание политика отреагировали политические лидеры разных стран и международные правозащитные организации.
В частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter назвал задержание Навального «неприемлемым» и призвал освободить его.
С совместным заявлением выступили министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Его опубликовал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич:
«Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения».
В заявлении отмечается, что Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций против России, если оппозиционера не отпустят в ближайшее время.
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«Господина Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан», - написал он в Twitter.
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Алексей Навальный 17 января вернулся из Германии в России, его задержали в аэропорту "Шереметьево".
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