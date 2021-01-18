Тест. Помните ли вы истории любви из классической литературы?

Источник материала: Tut.by

Иногда единственным, что захватывало нас в произведениях школьной программы, была любовная линия героев. Некоторые сюжеты стали такими культовыми, что мы до сих пор помним имена героев и даже используем их как образы для сравнения. LADY.TUT.BY предлагает вспомнить несколько таких историй из классической литературы. Вспомните ли вы, чем они закончились?