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Тест. Помните ли вы истории любви из классической литературы?

18.01.2021 08:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иногда единственным, что захватывало нас в произведениях школьной программы, была любовная линия героев. Некоторые сюжеты стали такими культовыми, что мы до сих пор помним имена героев и даже используем их как образы для сравнения. LADY.TUT.BY предлагает вспомнить несколько таких историй из классической литературы. Вспомните ли вы, чем они закончились?

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Тест по белорусским, русским и зарубежным классическим произведениям. Истории любви оттуда должны вам запомниться!
 
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