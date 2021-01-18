«Задержание Навального показывает, что Беларуси и России нужно пройти серьезный путь, чтобы мы могли ощущать себя на Родине — дома»

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и руководитель Национального антикризисного управления, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко провели параллель между сегодняшним задержанием вернувшегося из Германии в Москву лидера российской оппозиции Алексея Навального и белорусскими событиями.





«Белорусы много раз видели, как политиков задерживают, похищают и вывозят из страны, лишь бы заставить молчать. Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Павел Северинец, Николай Статкевич — все эти люди находятся в тюрьме, потому что старая политическая система не умеет конкурировать достойно. По этой же причине сегодня был задержан Алексей Навальный. Но это опасный шаг», — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

«Каждый человек имеет право на выбор и на дом, — подчеркнула политик. — И задержание Навального показывает, что нашим странам еще нужно пройти серьезный путь, чтобы мы могли ощущать себя на Родине — дома. Это и есть наша цель: чтобы все, кому пришлось уехать, могли вернуться; а все, кто остался в Беларуси, перестали чувствовать, что живут в тюрьме».

«Задержание Алексея Навального — это свидетельство ревизии права на свободу политических взглядов каждого гражданина в своей стране, — написал в своем телеграм-канале Павел Латушко. — Российское общество имеет право знать правду об отравлении Навального. Задержание Навального является политически мотивированным. Алексей Навальный имеет полное право вести политическую деятельность в России».

«Мы видели, как в аэропорту задерживали тех, кто приехал встретить политика. Белорусам это очень знакомо — когда силовики берут под арест мирных граждан, которые отстаивают свое право на свободное мнение. Мы задаем себе вопрос: с какой Россией будет строить отношения Новая Беларусь?» — отметил Латушко.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения от отравления, в котором обвиняет спецслужбы РФ. Задержан во время паспортного контроля в аэропорту за неявку в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и руководитель Национального антикризисного управления, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко провели параллель между сегодняшним задержанием вернувшегося из Германии в Москву лидера российской оппозиции Алексея Навального и белорусскими событиями.

«Белорусы много раз видели, как политиков задерживают, похищают и вывозят из страны, лишь бы заставить молчать. Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Павел Северинец, Николай Статкевич — все эти люди находятся в тюрьме, потому что старая политическая система не умеет конкурировать достойно. По этой же причине сегодня был задержан Алексей Навальный. Но это опасный шаг», — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

«Каждый человек имеет право на выбор и на дом, — подчеркнула политик. — И задержание Навального показывает, что нашим странам еще нужно пройти серьезный путь, чтобы мы могли ощущать себя на Родине — дома. Это и есть наша цель: чтобы все, кому пришлось уехать, могли вернуться; а все, кто остался в Беларуси, перестали чувствовать, что живут в тюрьме».

«Задержание Алексея Навального — это свидетельство ревизии права на свободу политических взглядов каждого гражданина в своей стране, — написал в своем телеграм-канале Павел Латушко. — Российское общество имеет право знать правду об отравлении Навального. Задержание Навального является политически мотивированным. Алексей Навальный имеет полное право вести политическую деятельность в России».

«Мы видели, как в аэропорту задерживали тех, кто приехал встретить политика. Белорусам это очень знакомо — когда силовики берут под арест мирных граждан, которые отстаивают свое право на свободное мнение. Мы задаем себе вопрос: с какой Россией будет строить отношения Новая Беларусь?» — отметил Латушко.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения от отравления, в котором обвиняет спецслужбы РФ. Задержан во время паспортного контроля в аэропорту за неявку в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.