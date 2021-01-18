Крещенские купания: кому запрещено и что нужно помнить перед окунанием

Уже завтра православные будут отмечать Крещение. Тысячи белорусов отправятся к водоемам, чтобы совершить обряд крещенского купания.





Людям, которые совершают этот обряд регулярно, разумеется, знакомы все правила поведения. А вот для тех, кто решил впервые поучаствовать к крещенских купаниях, не лишним будет прислушаться к советам спасателям.

Как отмечается, заболевшим лучше всего отложить на год эксперимент, так как «все, что хронически болит или воспаляется, при таком холоде лишь обострится».

Не стоит окунаться незакаленным детям, людям с гипертонией, диабетом, туберкулезом, а также беременным — все они входят в группу риска.

А тем, кому не противопоказано следует взять на вооружение некоторые рекомендации:

за пару часов до выхода из дома плотно поешьте (пища — это энергия, а она не будет лишней);

приготовьте теплую и удобную одежду (желательно, ту, которая быстро расстегивается и застегивается);

не забудь те шапку, а также резиновый коврик (при переодевании он не будет лишним);

захватите с собой тапочки или, на крайний случай, шерстяные носки (ходить босиком по льду очень сомнительное удовольствие);

не бойтесь и сразу заходите в воду на нужную глубину, не плавайте и не забирайтесь под воду с головой (шок от холода — реальная проблема, которая возникает из-за стремительной потери температуры тела);

не находитесь в проруби более 1 минуты;

после выхода из воды быстро согревайтесь: растирайте себя полотенцем, переоденьтесь в сухую одежду, выпейте горячее (алкоголь запрещен!);

если возникли какие-то проблемы со здоровьем, не пытайтесь заниматься самолечением – обратитесь к медикам или спасателям, которые на таких мероприятиях, как правило, находятся рядом.

По прогнозам синоптиков, 19 января ночью местами, днем в западных районах страны выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха: ночью -16..-22°С (при прояснениях -23..-28°С, в северных районах -10..-15°С); днем -8..-15°С (по юго-западу -3..-7°С).