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Крещенские купания: кому запрещено и что нужно помнить перед окунанием
Источник материала: Навiны
Уже завтра православные будут отмечать Крещение. Тысячи белорусов отправятся к водоемам, чтобы совершить обряд крещенского купания.
Людям, которые совершают этот обряд регулярно, разумеется, знакомы все правила поведения. А вот для тех, кто решил впервые поучаствовать к крещенских купаниях, не лишним будет прислушаться к советам спасателям.
Как отмечается, заболевшим лучше всего отложить на год эксперимент, так как «все, что хронически болит или воспаляется, при таком холоде лишь обострится».
Не стоит окунаться незакаленным детям, людям с гипертонией, диабетом, туберкулезом, а также беременным — все они входят в группу риска.
А тем, кому не противопоказано следует взять на вооружение некоторые рекомендации:
По прогнозам синоптиков, 19 января ночью местами, днем в западных районах страны выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха: ночью -16..-22°С (при прояснениях -23..-28°С, в северных районах -10..-15°С); днем -8..-15°С (по юго-западу -3..-7°С).
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Уже завтра православные будут отмечать Крещение. Тысячи белорусов отправятся к водоемам, чтобы совершить обряд крещенского купания.
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