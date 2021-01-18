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В воскресенье в Беларуси задержаны не менее 18 человек

18.01.2021 08:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Не менее 18 человек были задержаны в минувшее воскресенье, в 162-й день протеста, на акциях, прошедших в Минске и других городах, такую цифру на утро понедельника приводит телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

Акции прошли в Бресте, Витебске, Борисове, Новополоцке, Лиде, Кобрине, Логойске, Молодечно, Вилейке, Ракове, Заславле. В Минске по данным медиа акции гражданского протеста против фальсификации выборов, насилия и беззакония прошли не менее чем в 20 локациях.

Среди задержанных в Минск оказалась фельдшер скорой помощи, чемпионка Беларуси по муай-тай Анастасия Калашникова.

Впрочем, несмотря на морозы беларусы проводят акции в ежедневном формате: 14 января были задержаны 7 человек, 15 января – 8 человек, 16 января – 8 человек. Таким образом, только за 4 дня с 14 по 17 января агрохунта нарушила права не менее 41 человека.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Не менее 18 человек были задержаны в минувшее воскресенье, в 162-й день протеста, на акциях, прошедших в Минске и других городах, такую цифру на утро понедельника...
 
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