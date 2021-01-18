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Путин рассказал детали принятия решения о прекращении огня в Карабахе

18.01.2021 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин рассказал детали принятия в ноябре 2020 года заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Подробности глава государства озвучил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».


Фото: пресс-служба Кремля

По словам президента, все решения принимались на трехсторонней встрече с участием лидеров Азербайджана и Армении, при этом текст соглашения заранее не был подготовлен.

Глава государства также указал на необходимость принятия решения в данной ситуации. Путин отметил, что в сложившихся условиях «борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую».

Военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Тогда Азербайджан и Армения возложили друг на друга ответственность за эскалацию в регионе. После этого власти обеих стран, а также Нагорного Карабаха ввели военное положение.

В ночь на 10 ноября премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Владимира Путина договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Соглашение также предусматривало вывод армянских подразделений из нескольких районов и размещение российского миротворческого контингента для сохранения стабильности в регионе. Миротворческие силы расположены вдоль линии соприкосновения, а также вдоль Лачинского коридора.

В середине ноября миротворцы завершили развертывание и приступили к выполнению своих обязанностей.


11 января по инициативе Путина в Москве впервые после завершения обострения конфликта лидеры трех стран провели встречу. В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации заявления, подписанного участниками встречи по итогам окончания военных действий в регионе, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

По итогам встречи Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Данное соглашение направлено на решение проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе, в том числе организации железнодорожного сообщения Армении с Россией.
 
 
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Президент России Владимир Путин рассказал детали принятия в ноябре 2020 года заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Подробности глава государства...
 
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