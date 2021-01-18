Речиц рассказала, какие вопросы будут решать делегаты Всебелорусского собрания

Источник материала: Sputnik Беларусь

Приближается VI Всебелорусское народное собрание , к нему будет приковано внимание не только белорусского общества, но и мировых СМИ, а также широкого экспертного сообщества. Гостья программы "Горизонт событий", аналитик Белорусского Института стратегических исследований Екатерина Речиц рассказала зрителям Sputnik о механизме выдвижения делегатов собрания и заверила, что предстоящее собрание будет кардинально отличаться от пяти предыдущих.

"Жесткой регламентации для выдвижения делегатов собрания нет, это определяют сами организации. На собрании будут предложены варианты дальнейших путей Беларуси. При этом, у нас есть и определенные постулаты: во внешней политике это сохранение многовекторного курса, но при развитии дружественных отношений с Россией и другими странами ЕАЭС. Во внутренней политике это сохранение постулата социального государства", – отметила гостья Sputnik.

Программу "Горизонт событий" с участием аналитика БИСИ Екатерины Речиц смотрите на Sputnik Беларусь.

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