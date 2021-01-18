ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Речиц рассказала, какие вопросы будут решать делегаты Всебелорусского собрания

18.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Приближается VI Всебелорусское народное собрание, к нему будет приковано внимание не только белорусского общества, но и мировых СМИ, а также широкого экспертного сообщества. Гостья программы "Горизонт событий", аналитик Белорусского Института стратегических исследований Екатерина Речиц рассказала зрителям Sputnik о механизме выдвижения делегатов собрания и заверила, что предстоящее собрание будет кардинально отличаться от пяти предыдущих. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал, когда будет готов проект новой Конституции

"Жесткой регламентации для выдвижения делегатов собрания нет, это определяют сами организации. На собрании будут предложены варианты дальнейших путей Беларуси. При этом, у нас есть и определенные постулаты: во внешней политике это сохранение многовекторного курса, но при развитии дружественных отношений с Россией и другими странами ЕАЭС.  Во внутренней политике это сохранение постулата социального государства", – отметила гостья Sputnik.

Программу "Горизонт событий" с участием аналитика БИСИ Екатерины Речиц смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Формирование состава делегатов на Всебелорусское народное собрание уже началось, самое время для граждан проявить политическую активность и предложить свою...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Баста!»: Не забываем наши цели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by