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Речиц рассказала, какие вопросы будут решать делегаты Всебелорусского собрания
18.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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© Sputnik / Виктор Толочко
"Жесткой регламентации для выдвижения делегатов собрания нет, это определяют сами организации. На собрании будут предложены варианты дальнейших путей Беларуси. При этом, у нас есть и определенные постулаты: во внешней политике это сохранение многовекторного курса, но при развитии дружественных отношений с Россией и другими странами ЕАЭС. Во внутренней политике это сохранение постулата социального государства", – отметила гостья Sputnik.
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Формирование состава делегатов на Всебелорусское народное собрание уже началось, самое время для граждан проявить политическую активность и предложить свою...
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