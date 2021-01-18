Новый скандал или шаг к примирению: отец Меган Маркл снимет фильм о ней

Источник материала: Sputnik Беларусь

Скандальные отношения мятежной жены принца Гарри Меган Маркл с отцом Томасом получили свое развитие: на этот раз мужчина намеревается снять фильм о знаменитой дочери.

Поговорка "родителей не выбирают" особо актуальная в случае герцогини Сассекской. С начала истории взаимоотношений с принцем Гарри и королевской семьей родственники экс-актрисы вели себя недостойно . Ругались, "сливали" секретные письма в СМИ и всячески издевались над Маркл. А сводная сестра герцогини даже написала книгу о напряженных отношениях в семье, которая появится на прилавках книжных магазинов в США уже 1 февраля.

Что же касается отца герцогини - Томаса Маркла, то, по сообщениям источников, он планирует снять документальный фильм о Меган Маркл.

По словам отца, с которым экс-актриса прекратила любое общение, в картине будут показаны самые редкие кадры из личного архива Меган: видео и снимки будущей звезды в детстве и отрочестве. Сам сюжет будет раскручиваться с детских лет Маркл, после затронет тему ее взросления и становления как актрисы, а апофеозом станет ее карьера в сериале "Форс-мажоры". Ожидается, что кинолента выйдет на экраны в конце 2021 года.

Напомним, что Томас Маркл был оператором известных сериалов США: "Женаты и с детьми" и "Главный госпиталь".

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