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«Карпенков, которого должны выдать международному трибуналу, дал признательные показания»

18.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Карпенков, которого должны выдать международному трибуналу, дал признательные показания»

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  • 18.01.2021, 9:01
«Карпенков, которого должны выдать международному трибуналу, дал признательные показания»
Фото: tut.by

В большом мире для Лукашенко все закончилось.

Вот эта запись - пример того, почему я думаю, что сколько бы Лукашенко не трепыхался, его власть реально кончилась, пишет российский экономист Константин Сонин в «Фейсбуке».

В большом мире для Лукашенко все закончилось.

Но вот эта запись - на ней замминистра МВД Николай Карпенков, один из тех, кто должен быть выдан международному трибуналу по Беларуси за преступления против граждан - дает признательные показания. Речь бандитского помощника - как если бы второстепенные персонажи «Крестного отца» умели говорить. И вот это - и такие выступления, и идиотская беготня Лукашенко с автоматом, и его высказывания - это убило власть Лукашенко еще сильнее, чем признание Тихановской в мире.

Никто больше не видит президента на экране телевизора. Все видят косноязычного и глупого бандита в пиджаке. Видят, что его окружение целиком состоит из тех, кому место в тюрьме. Вот запись - вокруг Лукашенко такие же бандиты, как будто из фильмов про 90-е. Белорусский 2020 год показал всем реальное лицо - и невозможно представить, что есть кто-то, кому это лицо нравится. Бандитов можно бояться, но невозможно уважать.

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