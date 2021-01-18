Источник материала: Хартия'97

«Баста!»: Не забываем наши цели 18.01.2021, 8:49

фото: ONLINER.BY

Пока наши требования не будут выполнены, мы будем выходить снова и снова.

Друзья, вот уже пять месяцев мы выходим на улицы наших городов, пишет Telegram-канал «Баста!»

Мы роявляем солидарность друг с другом, и не забываем наши цели:

- Отставка диктатора

- Освобождение всех политзаключенных

- Новые выборы

Пока наши требования не будут выполнены, мы будем выходить снова и снова, еще громче и злее!

Хотим напомнить, что активные протесты начались еще задолго до 9-го августа.

Нам интересно узнать ваше мнение по поводу происходящих событий в нашей стране, и какие формы протеста вы поддерживаете.

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