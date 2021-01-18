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В Nissan рассказали о двигателях для нового Qashqai

18.01.2021 09:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Это уже третья часть подробностей о кроссовере Qashqai нового поколения, и на этот раз основное внимание Nissan уделила линейке двигателей. Напомним, что о некоторых особенностях нового Qashqai компания рассказала еще в ноябре прошлого года, а в декабре засветила интерьер машины.



Напомним, что третье поколение Qashqai разработано на новой платформе CMF-C, он станет просторнее и солиднее нынешней модели. Длина автомобиля, по уточненным данным, составит 4,42 м. Из европейской гаммы Qashqai исчезнут дизельные моторы, а остальные варианты Qashqai будут гибридными.


Во-первых, новый кроссовер получит гибридную установку e-Power последовательного типа — в движение машину будет приводить электромотор, а бензиновый двигатель с колесами никак не связан и необходим в качестве генератора для подзарядки батарей. Такая версия получит новый 155-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 л и с изменяемой степенью сжатия (рабочий объем меняется на ходу), а отдача электродвигателя составит 190 л.с. Но в продаже Qashqai e-Power появится только в 2022 году.


А первыми в продажу поступят модификации с бензиновым турбодвигателем DIG-T объемом 1,3 л и с двумя вариантами мощности — 140 и 160 л.с. В обоих случаях агрегату положена мягкогибридная надстройка массой 22 кг, то есть 12-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом и небольшой литий-ионный аккумулятор. Такой довесок не позволяет передвигаться на электротяге, зато маленький электромотор, развивающий до 6 Нм, помогает ДВС при разгоне и работает в рамках системы Старт/Стоп. При торможении он переходит в режим генератора, запасая энергию в батарее.


Начальная версия Qashqai будет предлагаться с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом, в то время как для 160-сильного варианта опционально будет доступен полный привод и вариатор Xtronic.


На европейском рынке продажи нового Qashqai должны начаться уже весной, так что не за горами и премьера кроссовера. Когда смена поколений затронет кроссовер для рынка ТС, который выпускается на питерском заводе Nissan, пока неизвестно.

 
 
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Это уже третья часть подробностей о кроссовере Qashqai нового поколения, и на этот раз основное внимание Nissan уделила линейке двигателей.
 
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