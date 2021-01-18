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Из бани прямо в прорубь. Как правильно париться зимой и кому такой экстрим противопоказан?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зима – это еще и время экстремального для многих отдыха в бане, когда из парилки прямо в прорубь, рассказали в программе
Мария Ремизевич, банщица:
Если у вас есть в доступе снег, то вы можете взять в ладошку маленький снежок после того, как попарились, либо на область груди. Снегом в парилке можно растираться.
Когда вы хорошо разогреты, снег тает в парной, и это достаточно приятно. Таким образом вы получаете мягкую стимуляцию для своих сосудов. Мелкие-мелкие капилляры приходят в тонус.
Когда вы решили прыгнуть в прорубь, зайдите в парную как минимум три раза, хорошо прогрейтесь и уже после третьего раза, хорошо прогревшись, прыгните в прорубь и опять вернитесь в парную.
Тогда вы почувствуете весь кайф от контраста.
Екатерина Гусар, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:
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Новости Беларуси. Зима – это еще и время экстремального для многих отдыха в бане, когда из парилки прямо в прорубь, рассказали в программе «Плюс-минус». Насколько...
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