|
СМИ узнали о возвращении сервисов Google в смартфоны Honor
Источник материала: Tut.by
Новая линейка смартфонов бренда Honor, который Huawei продала сторонней компании в 2020 году, выйдет с сервисами Google, сообщил «
На новых устройствах не будет стоять магазин приложений Huawei AppGallery, но на моделях, вышедших ранее, он сохранится.
Новую линейку Honor планирует представить весной 2021 года, телефоны появятся в продаже в том числе в России.
Google перестала сотрудничать с Huawei и Honor после того, как в 2019 году президент США Дональд Трамп разрешил блокировать покупку оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности. Также Минторг США внес Huawei в черный список. В итоге в ноябре Huawei объявила о продаже Honor, покупателем стала Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Это позволило вывести смартфоны Honor из-под ограничений, которые наложены на Huawei.
«Потребительский бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением. <…> Эта сделка поможет продавцам и поставщикам Honor пережить трудное время», — объясняла тогда корпорация.
Помимо этого «Коммерсантъ» пишет, что в январе продажи смартфонов Huawei и Honor стали диверсифицированными. Так, на прошлой неделе сайт Huawei перестал работать, в сообщении на странице это объяснялось техническими работами. Позже модели Honor пропали с сайта Huawei, они представлены на отдельном сайте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая линейка телефонов Honor выйдет весной. Ожидается, что на ней будут установлены сервисы Google. Это стало возможным после того, как материнская Huawei, которая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)