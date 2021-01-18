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СМИ узнали о возвращении сервисов Google в смартфоны Honor

18.01.2021 09:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая линейка смартфонов бренда Honor, который Huawei продала сторонней компании в 2020 году, выйдет с сервисами Google, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. Об этом рассказывает и РБК.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

На новых устройствах не будет стоять магазин приложений Huawei AppGallery, но на моделях, вышедших ранее, он сохранится.

Новую линейку Honor планирует представить весной 2021 года, телефоны появятся в продаже в том числе в России.

Google перестала сотрудничать с Huawei и Honor после того, как в 2019 году президент США Дональд Трамп разрешил блокировать покупку оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности. Также Минторг США внес Huawei в черный список. В итоге в ноябре Huawei объявила о продаже Honor, покупателем стала Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Это позволило вывести смартфоны Honor из-под ограничений, которые наложены на Huawei.

«Потребительский бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением. <…> Эта сделка поможет продавцам и поставщикам Honor пережить трудное время», — объясняла тогда корпорация.

Помимо этого «Коммерсантъ» пишет, что в январе продажи смартфонов Huawei и Honor стали диверсифицированными. Так, на прошлой неделе сайт Huawei перестал работать, в сообщении на странице это объяснялось техническими работами. Позже модели Honor пропали с сайта Huawei, они представлены на отдельном сайте.

 
 
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Новая линейка телефонов Honor выйдет весной. Ожидается, что на ней будут установлены сервисы Google. Это стало возможным после того, как материнская Huawei, которая...
 
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