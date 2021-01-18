Месси получил первую красную карточку за 753 матча в «Барселоне»

Источник материала: Tut.by

«Барселона» проиграла «Атлетику» в финале Суперкубка Испании в дополнительное время со счетом 2:3. В концовке матча с поля был удален капитан каталонцев Лионель Месси — аргентинец получил прямую красную карточку за удар сзади по голове форварда соперников Асьера Вильялибре.

Для выявления нарушения главному арбитру пришлось воспользоваться VAR.

Lionel Messi Red Card pic.twitter.com/HjC23gszvR — MESSI IS THE BEST (@bestismessi) January 17, 2021

Как сообщается, Месси впервые за все 753 матча за каталонцев во всех турнирах получил красную карточку. При этом, по данным Marca, Лео может быть дисквалифицирован за это нарушение на четыре матча.