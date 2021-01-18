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Ракета Virgin впервые вывела на орбиту спутники
Источник материала: Onliner
Virgin Orbit выполнила первую успешную миссию по запуску своей ракеты в космос и выводу спутников на орбиту. Об этом компания
Ракета Virgin Orbit взлетает не с земли, а с помощью лайнера Boeing 747. Достигнув высоты около 10,6 километра, ракета отделяется от крыла самолета и начинает выход за пределы атмосферы.
Это первый успешный вывод ракеты в космос для Virgin Orbit. В мае прошлого года во время дебютной миссии случилась неполадка в топливной системе, из-за чего ракета не смогла выйти в космос.
Компания намерена заниматься выводом на орбиту компактных спутников.
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