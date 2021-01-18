Ракета Virgin впервые вывела на орбиту спутники

Источник материала: Onliner

Virgin Orbit выполнила первую успешную миссию по запуску своей ракеты в космос и выводу спутников на орбиту. Об этом компания сообщила в Twitter-аккаунте.

Ракета Virgin Orbit взлетает не с земли, а с помощью лайнера Boeing 747. Достигнув высоты около 10,6 километра, ракета отделяется от крыла самолета и начинает выход за пределы атмосферы.

Our rocket is designed to be the most flexible, most agile, and most mobile launch system in the world. pic.twitter.com/q8IlWHoUcU — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 17, 2021

Это первый успешный вывод ракеты в космос для Virgin Orbit. В мае прошлого года во время дебютной миссии случилась неполадка в топливной системе, из-за чего ракета не смогла выйти в космос.

Компания намерена заниматься выводом на орбиту компактных спутников.