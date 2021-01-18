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«Беларусь с доставкой на дом»

18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Что лидеры мнений Байнета и Рунета пишут про задержание Навального.

Новость о прилете и моментальном задержании Алексея Навального вызвала бурную реакцию не только в России. В Байнете также ее активно комментируют, сравнивая режимы. Собрали избранное от лидеров мнений обеих стран.

«Беларусь с доставкой на дом»

Задержание Навального у паспортного стола. Фото AFP

Сергей Наумчик, политический обозреватель, Байнет:

«Масква и Менск. Розьнiца, але – часовая. Хто бачыў онлайн сустрэчы Навальніка і яго затрыманьня – заўважыў, што міліцыя ня біла па-зьверску дубінкамі прысутных, як у Менску, не страляла ў іх, як у Менску, пры затрыманьні  Навальнага прадставіліся і я пэўны, што яму ня будуць нагой біць у грудзі і ня будуць выціскаць вочы, як у 1995-м Пазьняку, не адправяць у накаўт ударам па галаве, як у 2010-м Някляева, не паставяць на дзесяць гадзінаў на расьцяжку, не адаб’юць ныркі, не зламаюць хрыбет, не запіхнуць дзясятым ў чатырохмясцовую камэру і не пакінуць на некалькі сутак без вады і ежы, як рабілі і робяць з тысячамі людзей у Беларусі.

Але Беларусь, з 1994 – пляцдарм Масквы для адпрацоўкі рэпрэсіўных мэтадаў.  Тое, што выпрабоўваецца ў Беларусі, потым ужываецца ў Расеі».

Виктор Шендерович, публицист, Рунет: «Беларусь с доставкой на дом. Какие же скоты. И какие же безнадежные идиоты».

Лилия Ахремчик, психолог, Байнет:

«Что я могу сказать, друзья? По ашчушчэниям, конец обоих неизбежен. Один давно с горы катится, второй догнал, сейчас вместе быстрее дело пойдет. Больше никто не будет оглядываться на то, в чьей зоне влияния Беларусь, потому что зона сама по себе стала токсичной для мира».

Игорь Яковенко, публицист, Рунет:

«Провел четыре часа во Внуково, поговорил с несколькими десятками встречающих. Ни у кого не было сомнений в том, что Навального задержат.

Страха по поводу того, что станут задерживать встречающих, почти ни у кого не было.

Навскидку, 9 из 10 были готовы говорить открыто на камеру все, что думают о Путине (без мата, но хуже, чем матом) и о Навальном (в диапазоне от восхищения до просто поддержки).

Дикая, избыточная агрессия полиции – на моих глазах «свинтили» человек десять – никого не пугала.

Ну, а когда стало ясно что Победа пролетела мимо Внуково, а Навального взяли в заложники, основная реакция – брезгливое презрение. К Путину. К ментам. К администрации Внуково (их идиотский текст про немецкие самолеты в 1941-м).

Это ж надо так сделать гадость, чтобы полностью облажаться...»

Андрей Мальгин, журналист, Рунет: «Приятно наблюдать, как Путин себя закапывает. Давай вперед, Владимир Путин!»

Анджей Почобут, журналист, Байнет:

«Лучший комментарий к событиям в Шереметьево дал адвокат Илья Новиков: «Это значит, что у Навального есть яйца, а у Путина их нет». Теперь российские спецслужбы вынуждены будут отчаянно трудиться, чтобы опровергнуть этот тезис».

«Белорусам это очень знакомо». Тихановская и Латушко прокомментировали задержание Навального

 
Теги: Новости
 
 
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