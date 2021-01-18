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«Белорусам это очень знакомо». Тихановская и Латушко прокомментировали задержание Навального

18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политики сравнили ситуацию с Беларусью.

«Белорусам это очень знакомо». Тихановская и Латушко прокомментировали задержание Навального

«Белорусы много раз видели, как политиков задерживают, похищают и вывозят из страны, лишь бы заставить молчать. Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Павел Северинец, Николай Статкевич – все эти люди находятся в тюрьме, потому что старая политическая система не умеет конкурировать достойно. По этой же причине сегодня был задержан Алексей Навальный. Но это опасный шаг, — отметила Светлана Тихановская.

Каждый человек имеет право на выбор и на дом. И задержание Навального показывает, что нашим странам еще нужно пройти серьезный путь, чтобы мы могли ощущать себя на Родине – дома. Это и есть наша цель: чтобы все, кому пришлось уехать, могли вернуться; а все, кто остался в Беларуси, перестали чувствовать, что живут в тюрьме».

По поводу ситуации вокруг Алексея Навального высказался и Павел Латушко:

«Задержание Алексея Навального — это свидетельство ревизии права на свободу политических взглядов каждого гражданина в своей стране.

Российское общество имеет право знать правду об отравлении Навального.

Задержание Навального является политически мотивированным. Алексей Навальный имеет полное право вести политическую деятельность в России.

Мы видели, как в аэропорту задерживали тех, кто приехал встретить политика. Белорусам это очень знакомо – когда силовики берут под арест мирных граждан, которые отстаивают свое право на свободное мнение.

Мы задаем себе вопрос: с какой Россией будет строить отношения Новая Беларусь?»

 
 
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