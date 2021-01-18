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Разговорчики в сети: «Куда мы катимся?»

18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Беларусь опустилась с 16-го на 114-е место в страновом рейтинге безопасности. Байнет отреагировал.

Разговорчики в сети: «Куда мы катимся?»

Перед Беларусью — Зимбабве и Доминикана (112-е и 113-е места соответственно), сразу за нами — Кения и Ливия (115-е и 116-е места). В целом, Беларусь в нынешнем рейтинге занимает наихудшее место в Европе.

Новость стала одна из топовых на форумах. Были и такие, которые отнеслись к положению дел с пониманием: «Ну а чего вы хотели? Любое действие в государстве (бунт, мятеж, революция, переворот) приводят к снижению безопасности. А на каком месте, кстати, США?». Но подобные реплики собирают дизлайки сотнями.

Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Может это кое-кто прочтет и задумается. Куда мы катимся?»

«Верной дорогой идем, товарищи!»

«В подавляющем количестве африканских государств средняя зарплата намного выше, чем в Орше или Барановичах. Поэтому иронизировать по поводу Зимбабве не нужно».

«Речь идет о безопасности мирных граждан. В Беларуси диктатура, прямо как в некоторых африканских государствах»

«Кто-то удивлен?»

 
Теги: Новости
 
 
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Беларусь опустилась с 16-го на 114-е место в страновом рейтинге безопасности. Байнет отреагировал.
 
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