Разговорчики в сети: «Куда мы катимся?»

Источник материала: Салiдарнасць

Беларусь опустилась с 16-го на 114-е место в страновом рейтинге безопасности. Байнет отреагировал.





Перед Беларусью — Зимбабве и Доминикана (112-е и 113-е места соответственно), сразу за нами — Кения и Ливия (115-е и 116-е места). В целом, Беларусь в нынешнем рейтинге занимает наихудшее место в Европе .

Новость стала одна из топовых на форумах. Были и такие, которые отнеслись к положению дел с пониманием: «Ну а чего вы хотели? Любое действие в государстве (бунт, мятеж, революция, переворот) приводят к снижению безопасности. А на каком месте, кстати, США?». Но подобные реплики собирают дизлайки сотнями.

Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by .

«Может это кое-кто прочтет и задумается. Куда мы катимся?»

«Верной дорогой идем, товарищи!»

«В подавляющем количестве африканских государств средняя зарплата намного выше, чем в Орше или Барановичах. Поэтому иронизировать по поводу Зимбабве не нужно».

«Речь идет о безопасности мирных граждан. В Беларуси диктатура, прямо как в некоторых африканских государствах »

«Кто-то удивлен?»