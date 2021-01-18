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«Прирост на 1000%». Белорусы в тройке лидеров по числу заявлений о предоставлении статуса беженца в Польше

18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Годовой прирост на 1000% в Управлении по делам иностранцев в Польше назвали следствием «внутренней  ситуации в Беларуси».

Белорусы по итогам 2020 года стали лидерами по приросту поданных заявлений о предоставлении статуса беженца в Польше.

Согласно данным Управления по делам иностранцев в Польше, в прошлом году международной защиты в этой стране попросили 2,8 тыс. человек. Это на 32% меньше, чем было в 2019 году и связано в основном с пандемией COVID-19.

От белорусов поступило 407 заявлений, что на 1000% больше, чем в предыдущем году. Как отметили в польском ведомстве, рост прошений о международной защите, которая предполагает получение статуса беженца или дополнительную защиту, начался с августа и в сентябре составил около 80 заявлений в месяц.

В итоге белорусы заняли второе место  по общему количеству поданных заявлений. Их опередили россияне, от которых поступило 1283 прошений (минус 51% к 2019 году). Также в первую пятерку вошли украинцы (317 человек, минус 27%), афганцы (120 человек, плюс 94%) и таджики (87 человек, минус 25%).

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Годовой прирост на 1000% в Управлении по делам иностранцев в Польше назвали следствием «внутренней  ситуации в Беларуси».
 
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Белорусы в тройке лидеров по числу заявлений о предоставлении статуса беженца в Польше
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