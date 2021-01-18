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В Бресте школьник упал с балкона 11 этажа

18.01.2021 09:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученик школы №9 в Бресте упал с 11 этажа. 14-летний Роман погиб в ночь на 17 января.



Несчастье произошло в доме, где снимает квартиру его подруга, сообщает 1reg.by.

Как рассказали друзья Романа, днём 17 января, они собрались у девушки отметить её день рождения. Не обошлось без спиртного. Рома отпросился у родителей на ночёвку. И примерно в час ночи пошёл проветриться на общий балкон. Когда он долго не возвращался, друзья пошли искать его на балкон и увидели мальчика на земле. В тот момент к нему как раз подъезжала скорая.

Следователи, по словам друзей, уже опросили участников вечеринки. Приятели считают, что произошёл несчастный случай.

— Рома не мог сам этого сделать. Он был весёлым, позитивным всегда улыбался, — говорит одна из подруг юноши. — У него было много планов, он хотел стать успешным бизнесменом.

Друзья считают, что он не рассчитал расстояние и просто сильно перевесился через ограждение балкона. Парень был единственным ребёнком в семье.
 
Теги: Брест
 
 
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Ученик школы №9 в Бресте упал с 11 этажа. 14-летний Роман погиб в ночь на 17 января.
 
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