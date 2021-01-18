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Снова очереди: ситуация на границе Беларуси с ЕС в понедельник
18.01.2021 09:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. На границе Беларуси со странами Евросоюза в понедельник наблюдаются небольшие очереди – своей очереди на выезд, согласно данным Госпогранкомитета, ждут более 160 фур.
© Sputnik / Виктор Толочко
Традиционно самым загруженным направлением считается литовское. Здесь пробки наблюдаются лишь в двух пунктах пропуска: "Каменном Логе" (70 грузовиков) и "Бенякони" (80).
На польском направлении очереди есть лишь в "Берестовице", где стоит 15 большегрузов.
Латвийское направление – а это пункты пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" – свободно. В общей сложности въезда в Евросоюз ожидает 165 фур.
На прошлой неделе очередей на границе не наблюдалось и вовсе. Ситуацию официальный представитель ГПК Антон Бычковский
С каждым днем трафик увеличивается, в ГПК тем не менее отмечают, что пропуск в соседние страны осуществляется ритмично.
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На прошлой неделе пограничники планомерно распределяли поток, и пробок не наблюдалось, но уже в понедельник ситуация изменилась.
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