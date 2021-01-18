Очень холодно: оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Из-за сильных морозов на понедельник в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В большинстве регионов ночью температура воздуха упала до -29°C. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометра покажут -11... -17°C, в отдельных районах температура опустится до -20°C.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до 21 января, после чего наступит потепление.

Классическая крещенская погода установилась в Беларуси на минувшей неделе. В связи с низкими температурами медики напомнили, что необходимо одеваться потеплее, чтобы не получить холодовых травм. Сотрудники столичной ГАИ призвали участников дорожного движения соблюдать скоростной режим в условиях гололеда.

Морозы на Крещение: советы медиков

Приход самых морозных дней в году люди традиционно связывают с церковным праздником Крещением Господнем, который православные отмечают 19 января.

В связи с низкой температурой медики советуют в первую очередь не выходить на мороз в тесной и влажной одежде и обуви. Если организм ослаблен в результате перенесенных заболеваний, если человек физически переутомился, голоден, то тоже рискует замерзнуть.

При ожидании на остановках траспорта лучше всего не стоять на месте, а двигаться. Следует также прятаться от ветра.

При обморожении пострадавшего нужно доставить в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую одежду, обувь, носки, перчатки. Согреть необходимо до покраснения охлажденных участков тела. Это можно сделать теплыми руками, легким массажем, дыханием. Если есть возможность, пострадавшего следует напоить горячим чаем. В случае необходимости нужно вызвать врача.

Медики также не советуют в мороз носить металлические украшения, поскольку украшения могут "прилипнуть" к коже и привести к травме. Кольца также затрудняют нормальную циркуляцию крови.

И ни в коем случае нельзя употреблять на морозе спиртное. Алкогольное опьянение вызывает лишь иллюзию тепла. К тому же пьяный человек теряет концентрацию и может не обратить внимание на обморожение частей тела.

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