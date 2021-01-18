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Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой

18.01.2021 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка захотела рассказать о своём радостном событии и поделилась свадебным снимком в соцсетях. Комментаторы начали теряться в догадках.

Пользовательница Reddit под ником Кэти показала снимок, который был сделан в Южной Корее. На фотографии она и её супруг находятся в традиционной для этой страны одежде и счастливо улыбаются. Однако некоторых людей смутил возраст девушки. 

Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой
Фото: reddit.com/user/daintyeggshells

Чтобы люди не беспокоились, Кэти сообщила, что ей самой 24 года, а не 12 лет, а её мужу – 29 лет. Также девушка добавила, что родители мужа не говорят на английском, а сама она владеет лишь основами корейского, но сейчас старательно учит этот язык. 

Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой
Фото: imgur.com/user/daintyeggshells 

Узнав всё это, комментаторы расслабились и сказали, что Кэти и её муж – очень красивая пара. 

Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой
Фото: imgur.com/user/daintyeggshells 

Не обошлось и без комплиментов в адрес платья девушки. 

Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой
Фото: imgur.com/user/daintyeggshells 

Кстати, ранее мы рассказывали, насколько сложно невестам выбрать себе свадебное платье. Иногда приходится обойти не один десяток магазинов – подробности здесь

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Девушка захотела рассказать о своём радостном событии и поделилась свадебным снимком в соцсетях. Комментаторы начали теряться в догадках. Пользовательница Reddit...
 
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