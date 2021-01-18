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Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой
Источник материала: СТВ
Девушка захотела рассказать о своём радостном событии и поделилась свадебным снимком в соцсетях. Комментаторы начали теряться в догадках.
Пользовательница Reddit под ником Кэти
Чтобы люди не беспокоились, Кэти сообщила, что ей самой 24 года, а не 12 лет, а её мужу – 29 лет. Также девушка добавила, что родители мужа не говорят на английском, а сама она владеет лишь основами корейского, но сейчас старательно учит этот язык.
Узнав всё это, комментаторы расслабились и сказали, что Кэти и её муж – очень красивая пара.
Не обошлось и без комплиментов в адрес платья девушки.
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Девушка захотела рассказать о своём радостном событии и поделилась свадебным снимком в соцсетях. Комментаторы начали теряться в догадках. Пользовательница Reddit...
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