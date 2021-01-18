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Девочка провалилась в канализационный колодец в России: ее нашли живой на следующий день
Источник материала: ОНТ
Маленькую девочку нашли в канализационном колодце в Южно-Сахалинске – она жива. Об этом
Пятилетнюю Яну Хайрулину обнаружили в ночь на понедельник 18 января. Известно, что накануне около четырех часов дня девочка вышла из дома в планировочном районе Луговое, но назад не вернулась. За поиски ребенка взялись волонтеры.
По информации МВД, всего в поисках пропавшего ребенка приняли участие около 300 человек. Судя по сообщениям в соцсетях, некоторые добровольцы приезжали помогать в поисках даже из соседних городов.
Поиски оказались успешными – Яну нашли в открытом люке, расположенном недалеко от ледяной горки, с которой девочка пошла кататься.
Ребенка доставили в медучреждение. В прокуратуре уточнили, что по факту происшествия будет дана комплексная, в том числе уголовно-правовая, оценка работы должностных лиц органов местного самоуправления и коммунальных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
О происшествии
Фото: «
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Маленькую девочку нашли в канализационном колодце в Южно-Сахалинске – она жива. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Пятилетнюю Яну Хайрулину...
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