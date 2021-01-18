ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девочка провалилась в канализационный колодец в России: ее нашли живой на следующий день

18.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Девочка провалилась в канализационный колодец в России: ее нашли живой на следующий день

Маленькую девочку нашли в канализационном колодце в Южно-Сахалинске – она жива. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Пятилетнюю Яну Хайрулину обнаружили в ночь на понедельник 18 января. Известно, что накануне около четырех часов дня девочка вышла из дома в планировочном районе Луговое, но назад не вернулась. За поиски ребенка взялись волонтеры.

По информации МВД, всего в поисках пропавшего ребенка приняли участие около 300 человек. Судя по сообщениям в соцсетях, некоторые добровольцы приезжали помогать в поисках даже из соседних городов.

Поиски оказались успешными – Яну нашли в открытом люке, расположенном недалеко от ледяной горки, с которой девочка пошла кататься. 

Ребенка доставили в медучреждение. В прокуратуре уточнили, что по факту происшествия будет дана комплексная, в том числе уголовно-правовая, оценка работы должностных лиц органов местного самоуправления и коммунальных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

О происшествии высказался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, заявивший, что халатность коммунальщиков должна быть наказана, он также призвал местных жителей уведомлять о замеченных открытых люках.

Фото: «Вконтакте»

 



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленькую девочку нашли в канализационном колодце в Южно-Сахалинске – она жива. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Пятилетнюю Яну Хайрулину...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушка показала своё свадебное фото, и люди удивлены. Невеста выглядит слишком молодой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by