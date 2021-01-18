Продолжается выдвижение делегатов на Всебелорусское народное собрание

Источник материала: ОНТ

Какой быть стране в ближайшие пять лет, определят на Всебелорусском народном собрании. Продолжается активное выдвижение делегатов.

Со своими представителями определились и профсоюзы Гомельской области. В делегации – 65 человек. Это работники культуры, образования и здравоохранения, руководители организаций, представители агропромышленного комплекса, промышленности, транспорта, нефтехимической отрасли. Почти 72% – мужчины. Практически все с высшим образованием. Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдёт в Минске 11-12 февраля. На нём соберутся делегаты со всей страны, это люди разных возрастов, профессий и взглядов.

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