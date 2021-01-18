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Подросток выпал с балкона 11-го этажа в Бресте
Источник материала: ОНТБресте" class="one-news__figure-img">
Стало известно о гибели 14-летнего подростка в Бресте. Об этом сообщили в УСК Брестской области,
Трагедия случилась около 0:30, в ночь на 17 января, возле многоквартирного дома по улице Морозова. Было найдено безжизненное тело подростка. Осмотревшие место происшествия следователи выяснили, что предположительно парень выпал с общего балкона на одиннадцатом этаже.
Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
Фото БЕЛТА (архив)
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Стало известно о гибели 14-летнего подростка в Бресте. Об этом сообщили в УСК Брестской области, пишет БЕЛТА. Трагедия случилась около 0:30, в ночь на 17 января, возле...
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