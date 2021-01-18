Состоялся первый в новом году автопробег «За единую Беларусь»

Источник материала: ОНТ

Холода не стали помехой для участников автопробега «За Беларусь». Колонна с государственными флагами накануне прокатилась по главным проспектам Минска.

Это первая и для всех очень долгожданная встреча в новом году. Последний автопробег был в декабре. Говорят, успели соскучиться. Это видно и по количеству машин – на парковке возле аквапарка Лебяжий их собралось около пятидесяти. Несмотря на минус 20. На пробег приехали семьями, вместе с детьми и даже домашними питомцами. В морозное утро согревали улыбки и теплые объятия. А ещё общий дух единства и патриотизма. У всех на машинах непременный атрибут – государственный флаг. И какой же автопробег без снимка? Очередной, уже в большую коллекцию.

А после – по машинам, и в путь. Маршрут традиционный – по главным проспектам Минска до Уручья и обратно. Автопробегу в поддержку мира и спокойствия в Беларуси уже полгода. И останавливаться патриоты не собираются. Уже продумывают новые дороги и города.

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