Минусовые рекорды регистрируют по всей Беларуси

Источник материала: ОНТ

Новую рабочую неделю начинаем в морозную погоду. Минусовые рекорды регистрируются по всей стране. И это проверка прочности коммунальных служб.

Они работают в усиленном режиме. Но чрезвычайных происшествий в выходные избежать не удалось. Без отопления на несколько часов оставались жители Солигорска, «Новой Боровой» в Минске, а холодная вода не поступала в частные дома в Жодино и многоэтажки в Витебске. Все проблемы были оперативно устранены.

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