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Минусовые рекорды регистрируют по всей Беларуси

18.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минусовые рекорды регистрируют по всей Беларуси

Новую рабочую неделю начинаем в морозную погоду. Минусовые рекорды регистрируются по всей стране. И это проверка прочности коммунальных служб. 

Они работают в усиленном режиме. Но чрезвычайных происшествий в выходные избежать  не удалось. Без отопления на несколько часов оставались жители Солигорска, «Новой Боровой» в Минске, а холодная вода не поступала в частные дома в Жодино и многоэтажки в Витебске. Все проблемы были оперативно устранены. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новую рабочую неделю начинаем в морозную погоду. Минусовые рекорды регистрируются по всей стране. И это проверка прочности коммунальных служб.  Они работают в...
 
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