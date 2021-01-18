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Минусовые рекорды регистрируют по всей Беларуси
Источник материала: ОНТ
Новую рабочую неделю начинаем в морозную погоду. Минусовые рекорды регистрируются по всей стране. И это проверка прочности коммунальных служб.
Они работают в усиленном режиме. Но чрезвычайных происшествий в выходные избежать не удалось. Без отопления на несколько часов оставались жители Солигорска, «Новой Боровой» в Минске, а холодная вода не поступала в частные дома в Жодино и многоэтажки в Витебске. Все проблемы были оперативно устранены.
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Новую рабочую неделю начинаем в морозную погоду. Минусовые рекорды регистрируются по всей стране. И это проверка прочности коммунальных служб. Они работают в...
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