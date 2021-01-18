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Это невероятно! Парень влюбился в девушку, а она оказалась его бывшим одноклассником. Смотрите, что было дальше
Источник материала: ОНТ
Обычный парень из Род-Айленда Крис познакомился с Викторией и влюбился в неё. Вроде банальная история, но всё оказалось куда интереснее. Вскоре молодой человек узнал в своей девушке бывшего одноклассника по имени Брэд.
Крис и Брэд 1,5 года учились вместе в средней школе. Уже тогда Брэд предпочитал носить женскую одежду, за что подвергался критике и насмешкам со стороны одноклассников. Правда, Крис не входил в группу осуждающих, а наоборот, между мальчиками завязалось что-то похожее на дружбу. Общение продлилось недолго, вскоре родители Криса переехали, и ему пришлось сменить школу.
Брэд считал себя девочкой с детства, поэтому не удивительно, что после окончания школы он сменил пол и имя. Так он стал Викторией Роус.
Когда Крис вернулся в родной город, Виктория очень обрадовалась и сама предложила ему встречу на сайте знакомств. Молодые люди с первого дня стали неразлучны.
Девушка сразу хотела рассказать правду, но решила подождать, пока Крис сам догадается. Когда молодой человек понял, что его новая девушка знает о его жизни и привычках слишком много, то начал задавать вопросы и выяснил, кто такая Виктория.
Новость не шокировала Криса, наоборот, он обрадовался, что снова обрёл своего школьного друга, по которому очень скучал. История любви сделала пару популярной в США.
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Это невероятно! Парень влюбился в девушку, а она оказалась его бывшим одноклассником. Смотрите, что было дальше
Обычный парень из Род-Айленда Крис познакомился с Викторией и влюбился в неё. Вроде банальная история, но всё оказалось куда интереснее. Вскоре молодой человек...
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