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Это невероятно! Парень влюбился в девушку, а она оказалась его бывшим одноклассником. Смотрите, что было дальше

18.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это невероятно! Парень влюбился в девушку, а она оказалась его бывшим одноклассником. Смотрите, что было дальше

Обычный парень из Род-Айленда Крис познакомился с Викторией и влюбился в неё. Вроде банальная история, но всё оказалось куда интереснее. Вскоре молодой человек узнал в своей девушке бывшего одноклассника по имени Брэд.


Крис в школьные годы Крис и Брэд 1,5 года учились вместе в средней школе. Уже тогда Брэд предпочитал носить женскую одежду, за что подвергался критике и насмешкам со стороны одноклассников. Правда, Крис не входил в группу осуждающих, а наоборот, между мальчиками завязалось что-то похожее на дружбу. Общение продлилось недолго, вскоре родители Криса переехали, и ему пришлось сменить школу. 


Брэд в детстве

Брэд считал себя девочкой с детства, поэтому не удивительно, что после окончания школы он сменил пол и имя. Так он стал Викторией Роус. 


Брэд-Виктория

Когда Крис вернулся в родной город, Виктория очень обрадовалась и сама предложила ему встречу на сайте знакомств. Молодые люди с первого дня стали неразлучны. 


Виктория и Крис

Девушка сразу хотела рассказать правду, но решила подождать, пока Крис сам догадается. Когда молодой человек понял, что его новая девушка знает о его жизни и привычках слишком много, то начал задавать вопросы и выяснил, кто такая Виктория. 


Виктория и Крис Новость не шокировала Криса, наоборот, он обрадовался, что снова обрёл своего школьного друга, по которому очень скучал. История любви сделала пару популярной в США. 

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Теги: знакомства, Новости
 
 
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Обычный парень из Род-Айленда Крис познакомился с Викторией и влюбился в неё. Вроде банальная история, но всё оказалось куда интереснее. Вскоре молодой человек...
 
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