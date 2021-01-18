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Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Беларуси при отключении БелАЭС

18.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Беларуси при отключении БелАЭС

  • 18.01.2021, 10:00
Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Беларуси при отключении БелАЭС
фото: ТАСС

Помощь составила 500 МВт.

Украина 16 января предоставила краткосрочную аварийную помощь Беларуси для обеспечения стабильной работы ее энергосистемы, сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус, пишет "Интерфакс".

"Такая ситуация была обусловлена аварийным отключением блока АЭС от энергосистемы Республики Беларусь, которое состоялось вчера в 18.03. Всего аварийная помощь продолжалась 18 минут, но помогла стабилизировать работу белорусской энергосистемы", - заявил он.

Герус уточнил, что такая аварийная помощь составляла 200 МВт в период 18.42-18.50 и 300 МВт в период 18.50-19.00.

Напомним, 16 января на БелАЭС произошла очередная авария. Первый энергоблок станции был отключен от сети.

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