Источник материала: Хартия'97

Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Беларуси при отключении БелАЭС 18.01.2021, 10:00

фото: ТАСС

Помощь составила 500 МВт.

Украина 16 января предоставила краткосрочную аварийную помощь Беларуси для обеспечения стабильной работы ее энергосистемы, сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус, пишет "Интерфакс" .

"Такая ситуация была обусловлена аварийным отключением блока АЭС от энергосистемы Республики Беларусь, которое состоялось вчера в 18.03. Всего аварийная помощь продолжалась 18 минут, но помогла стабилизировать работу белорусской энергосистемы", - заявил он.

Герус уточнил, что такая аварийная помощь составляла 200 МВт в период 18.42-18.50 и 300 МВт в период 18.50-19.00.

Напомним, 16 января на БелАЭС произошла очередная авария . Первый энергоблок станции был отключен от сети.

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