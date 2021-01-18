ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ермакова назначена главой правления Белгазпромбанка

18.01.2021 10:27 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Надежда Ермакова, которая ранее временно руководила банком, назначена председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» решением совета директоров от 15 января.

Об этом сообщается на сайте ОАО «Белгазпромбанк».

Первым заместителем председателя правления назначена Ирина Потапова.

Заместителями председателя правления с 18 января назначены:

член правления Антонова Ирина Александровна;

член правления Кирьянов Константин Александрович;

член правления Короткевич Владимир Витальевич.

Экс-глава банка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал Бабарико

18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына задержали. Перед этим у них дома и в банке прошли обыски, на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надежда Ермакова, которая ранее временно руководила банком, назначена председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» решением совета директоров от 15 января.
 
Новости дня
Новости разные
 
Валерий Соловей: Может ли Юлия Навальная стать "второй Тихановской? Шансы на это растут в арифметической прогрессии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by