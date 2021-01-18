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Ермакова назначена главой правления Белгазпромбанка
Источник материала: БДГ
Надежда Ермакова, которая ранее временно руководила банком, назначена председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» решением совета директоров от 15 января.
Об этом
Первым заместителем председателя правления назначена Ирина Потапова.
Заместителями председателя правления с 18 января назначены:
член правления Антонова Ирина Александровна;
член правления Кирьянов Константин Александрович;
член правления Короткевич Владимир Витальевич.
Экс-глава банка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал Бабарико
18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына
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Надежда Ермакова, которая ранее временно руководила банком, назначена председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» решением совета директоров от 15 января.
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