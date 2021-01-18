ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Беларуси усадили Ермакову в кресло руководителя Белгазпромбанка

18.01.2021 10:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусские власти все-таки сделали по-своему и взгромоздили экс-главу Беларусьбанка и Нацбанка Надежду Ермакову на должность главы председателя правления ОАО «Белгазпромбанк».

«Решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» от 15.01.2021 председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» с 18.01.2021 года назначена Ермакова Надежда Андреевна», - говорится в сообщении на сайте Белгазпромбанка.

«На должность первого заместителя председателя правления с 18.01.2021 года назначена Потапова Ирина Олеговна. На должности заместителей председателя правления с 18.01.2021 года назначены Антонова Ирина Александровна, Кирьянов Константин Александрович, Короткевич Владимир Витальевич», - также сказано в сообщении.

Накануне Нацбанк Беларуси обнулил сертификат профессионального бухгалтера банка Ирине Потаповой.

Белорусские власти хотели назначить Ермакову еще в декабре, когда закончился срок временной администрации в Белгазпромбанке, однако российские акционеры выступили против этого решения. Через месяц всё изменилось…

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти все-таки сделали по-своему и взгромоздили экс-главу Беларусьбанка и Нацбанка Надежду Ермакову на должность главы председателя правления ОАО...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы Сиэтла поддержали активистов «Европейской Беларуси» и других политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by