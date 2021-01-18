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Валерий Соловей: Может ли Юлия Навальная стать "второй Тихановской? Шансы на это растут в арифметической прогрессии

18.01.2021 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Если не начнутся стихийные действия в поддержку Навального, то уверен: ему готовят срок в 10 лет, как Ходорковскому".

Валерий Соловей: Может ли Юлия Навальная стать "второй Тихановской? Шансы на это растут в арифметической прогрессии
Известный российский политолог Валерий Соловей прокомментировал в эфире "Радио Эхо Москвы" задержание в аэропорту Шереметьево оппозиционера Алексея Навального.

- Критически важна динамика общества. Я могу сказать абсолютно точно: если бы в аэропорту "Внуково" оказалось 10 тысяч человек, Навального бы не задержали.

Власть и дальше будет ориентироваться на динамику общества. Это критически важный фактор и главный индикатор для Кремля. Если в ближайшие дни начнутся стихийные действия в поддержку Алексея Навального: организованные пикеты или что-то в этом духе, то она может пойти на попятную – его продержат двое суток и отпустят. Если нет, то могу сказать абсолютно уверенно: ему готовят срок в 10 лет, как Ходорковскому.

- Может ли Юлия Навальная стать "второй Тихановской?

- Шансы на это растут в арифметической прогрессии. Юлия могла бы стать аватаром Алексея Навального и продолжить его дело, но ее будут шантажировать. В этом нет никаких сомнений. Ее будут шантажировать и объяснять ей с присущим власти убедительным цинизмом, что от ее поведения будет зависеть судьба Алексея. Но я думаю, этот вариант они с мужем предусмотрели.

- Повлияют ли на Владимира Путина заявления европейских политиков по поводу задержания Алексея Навального?

- Наоборот Владимир Владимирович абсолютно уверится в том, что поступает правильно. Это ему доставит только удовольствие. Путина совершенно не пугают слова и риторические фигуры. Риск представляют только конкретные санкции. Флагманом и драйвером санкций могут быть только США. Евросоюз на серьезные санкции не пойдет.
 
 
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"Если не начнутся стихийные действия в поддержку Навального, то уверен: ему готовят срок в 10 лет, как Ходорковскому".
 
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