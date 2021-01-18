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Православные верующие отмечают Крещенский сочельник

18.01.2021 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Православные верующие отмечают в этот понедельник канун праздника Богоявления, или Крещения Господня, - Крещенский Сочельник, завершающий собой 12-дневный период святок.



Во всех храмах в этот день будет совершаться литургия Василия Великого с торжественным чтением пророчеств о первом пришествии Иисуса Христа.

После богослужения будет служиться чин великого водоосвящения ("великая агиасма"), причем не только в самих церквях, но и на берегах рек, озер, водоемов, - в воспоминание Крещения Спасителя в водах Иорданских.

Согласно старинному обычаю, накануне Богоявления на реках и озерах делают прорубь-"иордань" в виде креста. В старину у проруби устраивали ледяные скульптуры в виде креста или голубя, а сам чин освящения воды на водоемах - "хождением на Иордань". Считалось, что в крещенскую ночь можно смело загадывать любое желание, поскольку в это время небо как бы открывается, превращаясь во врата, ведущие к Господу.

Праздничное освящение воды в сочельник и само Крещение ведет свое начало от традиции Иерусалимской церкви, где уже в первые века христианства совершался праздничный выход к реке Иордан с водоосвящением.


Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой свое жилище с пением тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры и при этом читается соответствующая молитва.

В Крещенский сочельник, как и в Рождественский, согласно церковному уставу, предписан строгий пост - в память о судьбе Иоанна Предтечи, который был казнен по приказу царя Ирода. На трапезе разрешается только сочиво (вареная пшеница или рис) с изюмом и медом. Не случайно ее называли "голодной кутьей".
 
 
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Православные верующие отмечают в этот понедельник канун праздника Богоявления, или Крещения Господня, - Крещенский Сочельник, завершающий собой 12-дневный период...
 
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