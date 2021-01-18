В Украине утверждают, что оказали аварийную помощь энергосистеме Беларуси при отключении БелАЭС

«Такая ситуация была обусловлена аварийным отключением блока АЭС от энергосистемы Беларуси, которое состоялось вчера в 18.03. Всего аварийная помощь продолжалась 18 минут, но помогла стабилизировать работу белорусской энергосистемы», — сообщил он 17 января.





Герус уточнил, что такая аварийная помощь составляла 200 МВт в период 18.42−18.50 и 300 МВт в период 18.50−19.00.





C начала 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.





16 января Минэнерго Беларуси проинформировало об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети. «В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора», — говорилось в сообщении ведомства в официальном телеграм-канале. В Минэнерго подчеркнули, что система защиты сработала в ходе опытно- промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования. «Радиационный фон в районе станции в норме», — отмечали там.





Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.