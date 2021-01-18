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Стала известна стоимость замены медиакуба и бегущей строки на «Минск-Арене»
Источник материала: Tut.by
Прошел тендер на замену медиакуба и бегущей строки на «Минск-Арене». Финальная общая ориентировочная стоимость составила 2,7 млн долларов (
Медиакуб, согласно требованиям тендера, должен иметь форму эллипса. В тендер также вошли светодиодные экраны, которые находятся по бокам арены и строительно-монтажные работы по замене всех вышеперечисленных элементов.
Источником финансирования указан бюджет Минска. Срок поставки с 1 января по 30 апреля 2021 года.
Ранее сообщалось, что всего на модернизацию «Минск-Арены» запланировано потратить 12 млн долларов.
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Прошел соответствующий тендер.
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