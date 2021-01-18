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Стала известна стоимость замены медиакуба и бегущей строки на «Минск-Арене»

18.01.2021 10:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошел тендер на замену медиакуба и бегущей строки на «Минск-Арене». Финальная общая ориентировочная стоимость составила 2,7 млн долларов (6 923 839 рублей). Модернизация арены должна была стать одним из этапов подготовки к чемпионату мира по хоккею, передает «Трибуна».


Фото: «Минск-Арена»

Медиакуб, согласно требованиям тендера, должен иметь форму эллипса. В тендер также вошли светодиодные экраны, которые находятся по бокам арены и строительно-монтажные работы по замене всех вышеперечисленных элементов.

Источником финансирования указан бюджет Минска. Срок поставки с 1 января по 30 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что всего на модернизацию «Минск-Арены» запланировано потратить 12 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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