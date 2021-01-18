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«Когда выходишь в огород, смотришь, как деревья цветут, яблони...» Почему белорусский менеджер называет квартиру клеткой?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гость программы «
Вадим Щеглов, ведущий:
Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Вадим Щеглов:
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«Когда выходишь в огород, смотришь, как деревья цветут, яблони...» Почему белорусский менеджер называет квартиру клеткой?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, почему называет квартиру клеткой. Вадим...
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