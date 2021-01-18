Из-за мороза в некоторых белорусских школах отменили занятия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. В некоторых школах из-за мороза отменены занятия в 1-11-х классах, в основном это касается учреждений образования Минского района, рассказала Sputnik пресс-секретарь Министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.

"Именно в Минском районе зарегистрированы самые низкие температурные показатели на 7 утра в понедельник – минус 25 градусов и ниже. В связи с этим занятия в некоторых школах отменены", – пояснила представитель ведомства.

Людмила Высоцкая напомнила, что школы сами принимают решения об отмене занятий, если столбик термометра в 7 утра показывает ниже 25 градусов.

Ученик 11-го класса Дубовлянской средней школы (Минский район) Владислав Сырокваш рассказал, что классный руководитель в воскресенье попросила школьников не выходить на занятия в понедельник. Эту информацию Sputnik подтвердили в администрации школы.

Морозная погода установилась в Беларуси еще на прошлой неделе, а в ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра опускался до - 29°С. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до среды, 20 января, после чего наступит потепление.

Кстати, сильные морозы уже привели к летальным исходам: в Быховском районе была зафиксирована первая смерть от холода в 2021 году, а холодовые травмы уже получили почти 2,5 тысячи человек.