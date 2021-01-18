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Передача о Пугачевой вызвала громкий скандал

18.01.2021 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Передача о Пугачевой вызвала громкий скандал
Фото: Лилия Шарловская
После вышедшей на телеканале ТВЦ программы «В тени Примадонны» многие гости передачи публично пожаловались на обман и манипуляции со стороны журналистов, пишет «Экспресс Газета».

Как сообщает издание, все дело в том, что их приглашали не для того, чтобы получить информацию об Алле Пугачевой. Как выяснилось в ходе съемочного процесса, темы интервью, которые согласились дать артисты, были гораздо шире.

По словам певца Игоря Наджиева, его просили рассказать о текущем положении артистов в условиях пандемии, когда один за одним отменяются концерты, а отрасль в целом терпит убытки.

«В итоге же мое получасовое интервью свелось к пяти минутам, в которых я говорю только о Пугачевой», — пожаловался исполнитель.


Другую гостью программы, певицу Лику Стар, долго расспрашивали о творческих планах, а потом все это вырезали, оставив несколько фраз о Примадонне.

Как рассказала артистка, редакторы передачи вписали в большое интервью с ней два вопроса об Алле Борисовне. Лика ответила журналистам, что у нее нет никакого конфликта с Примадонной, и ее никто не запрещал. Кроме того, исполнительница хита «Одинокая луна» заявила, что ее исчезновение связано совсем с другим фактором.

«Но это все было вырезано из интервью. В итоге два с половиной часа моей самоотдачи превратились в три минуты, которые были порезаны так, как им это было выгодно», — посетовала Лика.


В итоге все это вылилось в громкий скандал. Разобраться в причинах произошедшего потребовали не только обиженные гости передачи, но и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.
 
 
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Игорь Наджиев и Лика Стар уличили проект о Примадонне во лжи.
 
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