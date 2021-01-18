Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Как определить неудовлетворенного мужчину по внешнему виду

Почему женщины легко путают неудовлетворенного и влюбленного мужчину?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первое, что выдает мужчину, у которого давно не было женщины Общая тенденция поведения неудовлетворенного мужчины выглядит примерно так.

Если спросить у психологов, то они сразу скажут, что мужское мышление отличается от женского, ведь в жизни представительниц прекрасного пола на первый план всегда выходит эмоциональная составляющая. У представителей же сильного пола мышление более рациональное. Соответственно, они отличаются большей прямолинейностью.Например, женщина будет всячески скрывать свою физиологическую неудовлетворенность, пытаться завуалированно намекать на это понравившемуся мужчине и в то же время делать вид в соцсетях, что у нее есть партнер (пресловутые фото «букетов», которые вот такие вот неудовлетворенные женщины покупают сами себе, чтобы изобразить востребованность среди противоположного пола).Мужчина же сразу позволяет женщине уловить свое либидо без полунамеков. Конечно, правильно понять представителя сильного пола может далеко не каждая женщина — дамы чаще пытаются выдать желаемое за действительное, а именно мужскую потребность в удовлетворении за влюбленность и романтический настрой.Неудовлетворенный мужчина начинает видеть потенциальную партнершу для интимных отношений чуть ли не в каждой женщине. Он сразу «идет в бой» — в зависимости от своей воспитанности усыпает окружающих дам комплиментами или отвешивает пошлые шутки. Кроме этого старается войти в тактильный контакт, опять же в зависимости от степени своей воспитанности, — кто-то «невзначай» возьмет за талию, а другой шлепнет по ягодице.Важно! Общая тенденция поведения неудовлетворенного мужчины выглядит примерно так, но в каждом отдельном случае будет иметь отличия. Это зависит от психоэмоционального состояния индивидов всех полов. Другими словами, один и тот же мужчина может одну даму хватать за талию, а в отношении другой и вовсе не позволить себе тактильный контакт, заменив его зрительным или словесным.И все же основными признаками мужчины, у которого давно не было женщины называют:недостаток уверенности в себе, который он пытается компенсировать наглым поведениемпонижение критериев оценки девушекразговоры о предыдущих отношениях в компанияхразговоры о мамепоказной цинизмстыдно за беспорядоксамостоятельность в бытупостоянно чем-то занятбоится одиночестваУ представителей сильного пола из-за интимной неудовлетворенности не появляется сыпь на лице, не обвисают мускулы — нет таких явных внешних изменений, как у женщин. Но все же есть один нюанс, который при определенных обстоятельствах можно заметить даже через одежду, — у неудовлетворенного мужчины возникает непроизвольная эрекция при виде объекта желания.Важно! Это «усредненная формула», а не аксиома. Поэтому лучше все же делать выводы о физиологической неудовлетворенности мужчины осторожнее.Мужчина, у которого давно не было женщины и жаждет удовлетворения, готов буквально на все, чтобы добиться желаемого. Он будет просто невероятно романтичным и страстным, продемонстрирует эталонную галантность — на пути к цели все средства хороши. Неудовлетворенный мужчина пустит пыль в глаза и роскошным букетом, и миллионом комплиментов, и обещанием жениться, и тысячами прочих уловок. Женщина «тает», верит в то, что хочет верить, теряет бдительность и вступает в интимную связь, считая, что мужчина влюблен. Он же, в свою очередь, получив желаемое, теряет к своей даме всяческий интерес.