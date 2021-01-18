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В Telegram распространяют вредоносный файл, убивающий жесткий диск

18.01.2021 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Telegram распространяют вредоносный файл, убивающий жесткий диск
Иллюстративное фото
На днях стало известно о новой уязвимости файловой системы NTFS в свежих сборках Windows 10, позволяющей всего одной вредоносной команде вывести из строя накопители.

Злоумышленники не заставили себя долго ждать: по сообщением многочисленных каналов в Telegram, в мессенджере уже рассылают вредоносные файлы. Проблема в том, что по умолчанию приложение автоматически загружает небольшие файлы на диск компьютера, а операционная система индексирует их — если это произойдёт с недавно обнаруженным вредоносом, накопитель выйдет из строя.

По данным СМИ, злоумышленникам достаточно отправить в Telegram два злополучных файла. Уязвимы компьютеры с файловой системой NTFS и установленной Windows 10 версии 1803 и новее. Чтобы обезопасить компьютер, достаточно выключить автозагрузку файлов в Telegram Desktop:

Откройте Telegram и перейдите в «Настройки»;
Отключите ползунки в каждом подпункте «Автозагрузка медиа».


Важно отключить автозагрузку именно любых файлов, поскольку сообщается, что вредоносный код могут встроить в изображения, видеозаписи, веб-страницы и прочее, а не только в отдельные файлы со специальными расширениями.
 
 
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Уязвимы компьютеры на свежих сборках Windows 10 и с файловой системой NTFS, которая по умолчанию используется в большинстве случаев.
 
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