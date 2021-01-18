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Задержана многократная чемпионка Беларуси по муай-тай Анастасия Калашникова
Источник материала: UDF
Анастасия Калашникова / zviazda.by
Анастасия Калашникова работает фельдшером в выездной бригаде скорой помощи. Но известна еще и как успешная спортсменка — неоднократно выигрывала чемпионаты Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу, становилась призером международных турниров. Причем в спорт она пришла уже после того, как начала работать фельдшером на скорой.
«Работа в скорой очень тяжелая. И я совру, если скажу, что никогда не задумывалась уйти и стать, например, тренером. Но я понимаю: я морально привязана к этому месту и нигде, кроме медицины, себя не вижу», рассказывала Калашникова порталу TUT.BY несколько лет назад.
Всего в воскресенье было задержано, по
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Анастасия Калашникова работает фельдшером в выездной бригаде скорой помощи.
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