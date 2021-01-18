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Задержана многократная чемпионка Беларуси по муай-тай Анастасия Калашникова

18.01.2021 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержана многократная чемпионка Беларуси по муай-тай Анастасия Калашникова
Анастасия Калашникова / zviazda.by
Анастасию Калашникову задержали в воскресенье днем недалеко от мемориала памяти Александру Тарайковскому около станции метро Пушкинская, сообщает телеграм-канал «Белые халаты» со ссылкой на очевидцев.

Анастасия Калашникова работает фельдшером в выездной бригаде скорой помощи. Но известна еще и как успешная спортсменка ­— неоднократно выигрывала чемпионаты Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу, становилась призером международных турниров. Причем в спорт она пришла уже после того, как начала работать фельдшером на скорой.

«Работа в скорой очень тяжелая. И я совру, если скажу, что никогда не задумывалась уйти и стать, например, тренером. Но я понимаю: я морально привязана к этому месту и нигде, кроме медицины, себя не вижу», рассказывала Калашникова порталу TUT.BY несколько лет назад.


Всего в воскресенье было задержано, по данным волонтеров, 18 человек. Накануне в Минске прошли локальные акции протеста. Как сообщает «Наша нива» на традиционную прогулку вышли, в частности, жители микрорайонов Грушевка и Лошица. А в торговом центре «Замок» посетители скандировали «Жыве Беларусь».
 
Теги: Минск
 
 
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Анастасия Калашникова работает фельдшером в выездной бригаде скорой помощи.
 
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