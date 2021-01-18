Источник материала: UDF



Анастасия Калашникова / zviazda.by

«Работа в скорой очень тяжелая. И я совру, если скажу, что никогда не задумывалась уйти и стать, например, тренером. Но я понимаю: я морально привязана к этому месту и нигде, кроме медицины, себя не вижу», рассказывала Калашникова порталу TUT.BY несколько лет назад.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержана многократная чемпионка Беларуси по муай-тай Анастасия Калашникова Анастасия Калашникова работает фельдшером в выездной бригаде скорой помощи.