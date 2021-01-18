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Надежда Ермакова возглавила Белгазпромбанк

18.01.2021 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Надежда Ермакова возглавила Белгазпромбанк
Здание Белгазпромбанка / Еврорадио
Председателем правления Белгазпромбанка с 18 января стала Надежда Ермакова. Такое решение принял совет директоров в минувшую пятницу, сообщается на сайте банка.

Надежда Ермакова с 15 июня до 10 декабря 2020 года возглавляла временную администрацию по управлению Белгазпромбанком. Администрацию назначил Нацбанк после того, как в Белгазпромбанке прошли обыски, а ряд топ-менеджеров оказались фигурантами уголовного дела о легализация средств и уклонении от уплаты налогов. Неприятности в банке начались после того, как экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Беларуси. Он также был задержан, и до сих пор находится за решеткой.

Нацбанк объяснил тогда введение временной администрации желанием защитить интересов вкладчиков и кредиторов банка и не допустить ухудшение его финансового состояния.

Белгазпромбанк на 99% принадлежит российским акционерам. Они крайне резко отреагировали на задержания топ-менеджеров и обыски, заявили о нарушении белорусских законов.

11 декабря пресс-служба банка сообщила, что временная администрация завершила свою работу, сформировано новое правление, а исполняющим обязанности председателя назначена Ирина Потапова. Сообщалось также, что «правление сформировано из действующих сотрудников банка». Надежда Еромакова тогда не получила предложения войти в новый состав правления. Тем не менее спустя месяц была утверждена главой банка.

Потапова стала первым заместителем председателя правления, раньше такой должности в Белгазпромбанке не было. Она также была введена решением совета директоровот 15.01.2021. Кроме того, на должности заместителей Ермаковой назначены Ирина Антонова, Константин Кирьянов и Владимир Короткевич.
 
 
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Надежда Ермакова до 10 декабря 2020 года возглавляла временную администрацию банка.
 
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