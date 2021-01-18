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Здание Белгазпромбанка / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Надежда Ермакова возглавила Белгазпромбанк Надежда Ермакова до 10 декабря 2020 года возглавляла временную администрацию банка.

с 15 июня до 10 декабря 2020 года возглавляла временную администрацию по управлению Белгазпромбанком. Администрацию назначил Нацбанк после того, как в Белгазпромбанке прошли обыски, а ряд топ-менеджеров оказались фигурантами уголовного дела о легализация средств и уклонении от уплаты налогов. Неприятности в банке начались после того, как экс-глава Белгазпромбанказаявил о своем намерении баллотироваться в президенты Беларуси. Он также был задержан, и до сих пор находится за решеткой.Нацбанк объяснил тогда введение временной администрации желанием защитить интересов вкладчиков и кредиторов банка и не допустить ухудшение его финансового состояния.Белгазпромбанк на 99% принадлежит российским акционерам. Они крайне резко отреагировали на задержания топ-менеджеров и обыски, заявили о нарушении белорусских законов.11 декабря пресс-служба банка сообщила, что временная администрация завершила свою работу, сформировано новое правление, а исполняющим обязанности председателя назначена. Сообщалось также, что «правление сформировано из действующих сотрудников банка». Надежда Еромакова тогда не получила предложения войти в новый состав правления. Тем не менее спустя месяц была утверждена главой банка.Потапова стала первым заместителем председателя правления, раньше такой должности в Белгазпромбанке не было. Она также была введена решением совета директоровот 15.01.2021. Кроме того, на должности заместителей Ермаковой назначены