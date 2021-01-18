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Разворот! Утром 18 января белорусский рубль девальвируется ко всем валютам
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара вырос сразу на 0,0106 BYN до 2,5534 BYN/USD и покинул минимум за четыре недели.
Курс евро поднялся на 0,0042 BYN до 3,0855 BYN/EUR и оставил минимум за месяц.
Евро прерывает серию из семи снижений подряд, за время которой его курс рухнул на 0,0890 BYN.
Курс российского рубля подрос на 0,0045 BYN до 3,4680 BYN/100 RUB.
Рубль РФ покинул минимум за 11 дней.
Московская биржа
Сегодня утром доллар начал торги на валютной бирже ростом до уровня 74,00 российских рублей. Евро подорожал до 89,26 российских рублей.
Российская экономика в ближайшие три года столкнется с хроническим дефицитом государственного бюджета, возможным ужесточением американских санкций, сокращением присутствия иностранного бизнеса и будет расти медленнее мировых темпов, накапливая отставание от развитых стран.
Это прогноз от международного рейтингового агентства Standard&Poor’s по итогам очередного пересмотра суверенного рейтинга РФ.
Новый кредитный рейтинг России был установлен агентство на уровне BBB-. Рейтинг, оценивающий платежеспособность правительства РФ по долгам в иностранной валюте, остался на последней ступени инвестиционной категории со «стабильным» прогнозом.
На ступень ниже начинаются «мусорные» рейтинги.
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Курс российского рубля подрос на 0,0045 BYN до 3,4680 BYN/100 RUB.
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