Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разворот! Утром 18 января белорусский рубль девальвируется ко всем валютам Курс российского рубля подрос на 0,0045 BYN до 3,4680 BYN/100 RUB.

По информациина 10:17:Курс доллара вырос сразу на 0,0106 BYN до 2,5534 BYN/USD и покинул минимум за четыре недели.Курс евро поднялся на 0,0042 BYN до 3,0855 BYN/EUR и оставил минимум за месяц.Евро прерывает серию из семи снижений подряд, за время которой его курс рухнул на 0,0890 BYN.Курс российского рубля подрос на 0,0045 BYN до 3,4680 BYN/100 RUB.Рубль РФ покинул минимум за 11 дней.Сегодня утром доллар начал торги на валютной бирже ростом до уровня 74,00 российских рублей. Евро подорожал до 89,26 российских рублей.Российская экономика в ближайшие три года столкнется с хроническим дефицитом государственного бюджета, возможным ужесточением американских санкций, сокращением присутствия иностранного бизнеса и будет расти медленнее мировых темпов, накапливая отставание от развитых стран.Это прогноз от международного рейтингового агентства Standard&Poor’s по итогам очередного пересмотра суверенного рейтинга РФ.Новый кредитный рейтинг России был установлен агентство на уровне BBB-. Рейтинг, оценивающий платежеспособность правительства РФ по долгам в иностранной валюте, остался на последней ступени инвестиционной категории со «стабильным» прогнозом.На ступень ниже начинаются «мусорные» рейтинги.