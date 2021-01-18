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Назван способ быстро разморозить замерзшую омывайку в автомобиле

18.01.2021 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Назван способ быстро разморозить замерзшую омывайку в автомобиле
Иллюстративное фото
Эксперты портала «Профиль» рассказали, как справиться с последствиями покупки неподходящей или некачественной омывающей жидкости. Первое, что рекомендуется сделать — это заехать в тёплое помещение, где в течение нескольких часов некачественная жидкость вновь станет жидкостью.

Если такого места неподалёку нет, рекомендуется прогреть моторный отсек — так как бачок омывателя находится рядом с двигателем. Если довести температуру силового агрегата до рабочей, то за несколько минут омывайка оттает. Ещё один способ разморозить бачок омывателя — снять и отнести его домой. Тут следует ожидать такого же эффекта, как в первом случае.

Наконец, бачок с незамерзающей жидкостью можно пролить тёплой водой на мойке, только следует подавать её с минимальным напором. Ещё одним способом стало добавление в бачок спирта, водки или концентрата, которые и растопят злосчастную жидкость.
 
 
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