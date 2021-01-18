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Назван способ быстро разморозить замерзшую омывайку в автомобиле
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Если такого места неподалёку нет, рекомендуется прогреть моторный отсек — так как бачок омывателя находится рядом с двигателем. Если довести температуру силового агрегата до рабочей, то за несколько минут омывайка оттает. Ещё один способ разморозить бачок омывателя — снять и отнести его домой. Тут следует ожидать такого же эффекта, как в первом случае.
Наконец, бачок с незамерзающей жидкостью можно пролить тёплой водой на мойке, только следует подавать её с минимальным напором. Ещё одним способом стало добавление в бачок спирта, водки или концентрата, которые и растопят злосчастную жидкость.
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