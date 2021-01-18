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Доллар и евро растут на открытии торгов 18 января
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты демонстрируют рост на открытии торгов БВФБ 18 января.
Доллар добавляет 0,0109 пункта — 2,5537 белорусского рубля, а евро 0,0051 пункта — 3,0864 белорусского рубля.
А вот российская валюта позиции сдает на 0,0028 пункта — 3,4607 белорусского рубля за 100 российских.
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Американская и европейская валюты демонстрируют рост на открытии торгов БВФБ 18 января.
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