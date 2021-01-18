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Доллар и евро растут на открытии торгов 18 января

18.01.2021 11:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская и европейская валюты демонстрируют рост на открытии торгов БВФБ 18 января.

Доллар и евро растут на открытии торгов 18 января

Доллар добавляет 0,0109 пункта — 2,5537 белорусского рубля, а евро 0,0051 пункта — 3,0864 белорусского рубля.

А вот российская валюта позиции сдает на 0,0028 пункта — 3,4607 белорусского рубля за 100 российских.

 
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Американская и европейская валюты демонстрируют рост на открытии торгов БВФБ 18 января.
 
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