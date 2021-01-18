ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Надежда Ермакова получила новую должность

18.01.2021 11:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В ОАО «Белгазпромбанк» произошли кадровые изменения, сообщили в пресс-службе банка.

Надежда Ермакова получила новую должность
Фото president.gov.by

Так, решением совета директоров, главой правления с 18 января назначена Надежда Ермакова.

Также внесены изменения в штатные должности членов правления и введена в штатное расписание ОАО «Белгазпромбанк» должность первого заместителя председателя правления: Ирина Потапова назначена первым заместителем, Ирина Антонова, Константин Кирьянов и Владимир Короткевич — заместителями председателями правления.

В начале декабря сообщалось, что совет директоров уже формировал новый состав правления.

Напомнеим, 15 июня в банке была введена временная администрация под руководством Надежды Ермаковой. Правление Нацбанка 9 декабря приняло постановление о прекращении деятельности временной администрации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ОАО «Белгазпромбанк» произошли кадровые изменения, сообщили в пресс-службе банка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль дешевеет ко всем валютам корзины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by