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Молодая парочка получила ожоги в бане

18.01.2021 11:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Молодая пара (31-летний парень и 27-летняя девушка) получили ожоги в частной бане в Калинковичах.

Молодая парочка получила ожоги в бане

По информации МЧС, накануне поздно вечером в дежурную часть  поступило сообщение о госпитализации молодых людей с ожогами, которые были получены в «результате разрыва сварного шва самодельного бака с горячей водой в бане».

Посещение бани не обошлось без ЧП еще одной паре (37-летнему мужчине и 30-летней женщине). Они были госпитализированы из деревни Великие Стрелки (Рогачевский район), где получили отравление угарным газом.

 
 
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Молодая пара (31-летний парень и 27-летняя девушка) получили ожоги в частной бане в Калинковичах.
 
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