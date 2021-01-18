Молодая парочка получила ожоги в бане

Молодая пара (31-летний парень и 27-летняя девушка) получили ожоги в частной бане в Калинковичах.





По информации МЧС, накануне поздно вечером в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации молодых людей с ожогами, которые были получены в «результате разрыва сварного шва самодельного бака с горячей водой в бане».

Посещение бани не обошлось без ЧП еще одной паре (37-летнему мужчине и 30-летней женщине). Они были госпитализированы из деревни Великие Стрелки (Рогачевский район), где получили отравление угарным газом.