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В комнатах по 10 градусов. В минской высотке давлением порвало батареи, люди мерзнут

18.01.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Морозы продолжают доставлять неудобства. На выходных из-за них без отопления осталась многоэтажка на Газеты «Правда», 16. «Во всем доме ледяные батареи. Замерзаем. Звонили в 115, там ответили, что передают заявки в аварийные службы. Аварийная служба, с их слов, ночью восстановила отопление, но в квартиры на данный момент оно не поступает. Верхние этажи и южная сторона еще более-менее, но нижние этажи буквально замерзают — у некоторых в комнатах сейчас 10 градусов тепла», — рассказывает наша читательница Инесса и делится фотографиями, сделанными ее соседями.

В комнатах по 10 градусов. В минской высотке давлением порвало батареи, люди мерзнут
В комнатах по 10 градусов. В минской высотке давлением порвало батареи, люди мерзнут
В комнатах по 10 градусов. В минской высотке давлением порвало батареи, люди мерзнут
В комнатах по 10 градусов. В минской высотке давлением порвало батареи, люди мерзнут
В комнатах по 10 градусов. В минской высотке давлением порвало батареи, люди мерзнут
В комнатах по 10 градусов. В минской высотке давлением порвало батареи, люди мерзнут

В контакт-центре нам ответили, что заявка пока находится в работе — никаких подробностей у них нет. В ЖЭСе, который занимается решением проблемы, о ней рассказали чуть подробнее.

— В выходные в одной из квартир лопнули радиаторы из-за давления: там почему-то была установлена модель с маленькой выдержкой. Произошло залитие, жильцы сами перекрыли воду, но такая проблема быстро не решается. Наши специалисты сегодня с 6 утра на работе, хотя рабочий день с 9. Все на иголках тут, стараемся быстро все решить. Сейчас система уже запущена. Батареи вот-вот начнут греть. Экстренные морозы — ничего не поделаешь, — объяснили в коммунальной службе.

 
 
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Морозы продолжают доставлять неудобства. На выходных из-за них без отопления осталась многоэтажка на Газеты «Правда», 16. «Во всем доме ледяные…Читать далее…
 
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