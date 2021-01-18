В комнатах по 10 градусов. В минской высотке давлением порвало батареи, люди мерзнут

Источник материала: Onliner

Морозы продолжают доставлять неудобства. На выходных из-за них без отопления осталась многоэтажка на Газеты «Правда», 16. «Во всем доме ледяные батареи. Замерзаем. Звонили в 115, там ответили, что передают заявки в аварийные службы. Аварийная служба, с их слов, ночью восстановила отопление, но в квартиры на данный момент оно не поступает. Верхние этажи и южная сторона еще более-менее, но нижние этажи буквально замерзают — у некоторых в комнатах сейчас 10 градусов тепла», — рассказывает наша читательница Инесса и делится фотографиями, сделанными ее соседями.

























В контакт-центре нам ответили, что заявка пока находится в работе — никаких подробностей у них нет. В ЖЭСе, который занимается решением проблемы, о ней рассказали чуть подробнее.

— В выходные в одной из квартир лопнули радиаторы из-за давления: там почему-то была установлена модель с маленькой выдержкой. Произошло залитие, жильцы сами перекрыли воду, но такая проблема быстро не решается. Наши специалисты сегодня с 6 утра на работе, хотя рабочий день с 9. Все на иголках тут, стараемся быстро все решить. Сейчас система уже запущена. Батареи вот-вот начнут греть. Экстренные морозы — ничего не поделаешь, — объяснили в коммунальной службе.