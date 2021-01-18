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«За теплую и уютную казарму». Спецназовцы записали благодарность главнокомандующему

18.01.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко встречается с министром обороны Виктором Хрениным. А пока он готовится к встрече, Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видеоролик со словами благодарности, который сняли военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения. В нем они говорят спасибо главнокомандующему Александру Лукашенко за «теплые казармы», «возможность спокойно трудиться и воспитывать детей», «хорошие условия для занятия спортом» и так далее.

— От лица военнослужащих бригады хотим выразить слова благодарности главнокомандующему за возможность спокойно трудиться и воспитывать детей, — говорит один из военнослужащих.

— За теплую и уютную казарму, — добавляет второй.

— За хорошие условия для занятия спортом, — отмечает третий.

— За возможность с головой уйти в боевую подготовку, — говорит четвертый.

— За современную и надежную технику, — считает пятый.

— Спасибо за мирную Беларусь! — хором благодарят в конце.

 
 
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Сегодня Александр Лукашенко встречается с министром обороны Виктором Хрениным. А пока он готовится к встрече, Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видеоролик со...
 
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